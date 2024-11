Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Grundschule

Teistungen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag 16.45 Uhr bis Mittwoch 06.45 Uhr gewaltsam in das Schulgebäude in der Bergstraße ein. Im Gebäudeinneren suchten die Täter gezielt nach Wertgegenständen. In einem Büroraum erbeuteten sie bei der Suche nach Geldwerten einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0293605

