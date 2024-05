Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 19.05.2024 um 14:43 Uhr wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Dostojewskistraße 7a in Greifswald gemeldet. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen in der Küche der Zwei-Raum-Wohnung aus. Durch das Feuer wurden die Küche und das Wohnzimmer stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,-Euro. Zur Brandbekämpfung befanden sich die Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald im Einsatz. Der 80-jährige deutsche Mieter, welcher durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Greifswald zuvor aus der Wohnung gerettet werden musste, wurde durch den Brand schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in das Uniklinikum Greifswald gebracht. Der Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Wohnung. Die Mieter der anderen Wohnungen konnten in diesen verbleiben. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

