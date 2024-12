Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht unfallbeteiligen Radfahrer

Herford (ots)

(jd) Eine 33-jährige Frau aus Bad Salzuflen lief am Donnerstag (12.12.), gegen 19.30 Uhr entlang der Elverdisser Straße. Von dort aus ging sie in die Straße "Auf der Helle". Von dort kam ihr ein Radfahrer entgegen, der die Frau touchierte. Sie stürzte daraufhin zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Elverdissen fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Unfall nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet den unbekannten Radfahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

