Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub - Täter will Handy entreißen

Herford (ots)

(hd) Am Montagabend (16.12.2024) ging eine 20-jährige Frau gegen 18:25 Uhr an der Kastanienallee in Herford spazieren. Sie wurde unvermittelt von einer männlichen Person ergriffen. Der Täter versuchte, der Geschädigten ein mitgeführtes Handy zu entreißen. Die junge Frau machte allerdings durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Es gelang ihr zudem, Abstand zum Angreifer herzustellen. Dieser entfernte sich daraufhin ohne Tatbeute in Richtung Salzufler Straße. Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 160 cm groß, sehr schlank, dunkle Haare, u.a. bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover und einer dunklen, bis über die Oberschenkel reichenden, Winterjacke. Hinweise möglicher Tatzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 entgegen.

