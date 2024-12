Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Geschädigten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall: Der Geschäftsführer eines Paketzulieferers meldete sich bei der Polizei, nachdem einer seiner Mitarbeiter am Freitag, den 6. Dezember einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 49-jährige Fahrer war im Bereich Elverdissen unterwegs als er mit seinem Fiat diverse Pakete auslieferte. Auf dieser Route kam es dann zu einem Zusammenstoß, möglicherweise mit einer Grundstücksmauer. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet daher den geschädigten Grundstückseigentümer aus dem Bereich Elverdissen oder Zeugen, die am 6. Dezember einen Verkehrsunfall mit einem weißen Fiat Scudo beobachtet haben, sich unter 05211/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell