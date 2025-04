POL-MI: Radfahrer beschädigt Außenspiegel

Minden (ots) - (TB) Der Brand eines Zweifamilienhauses in Dankersen wurden Polizei und Feuerwehr am Montagmorgen per Notruf gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand. Nach den Löscharbeiten wurde in der Ruine ein tödlich verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen acht Uhr ereignete sich in dem frei stehenden Haus in der Straße ...

mehr