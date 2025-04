Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hausbewohner kommt bei Detonation ums Leben

Minden (ots)

(TB) Der Brand eines Zweifamilienhauses in Dankersen wurden Polizei und Feuerwehr am Montagmorgen per Notruf gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand. Nach den Löscharbeiten wurde in der Ruine ein tödlich verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen acht Uhr ereignete sich in dem frei stehenden Haus in der Straße "Lieblingskämpen" eine Detonation, in deren Folgen das gesamte Gebäude in Brand geriet. Während die Polizei das Areal weiträumig absperrte, setzte die Feuerwehr ein Großaufgebot zur Brandbekämpfung ein. Die umliegenden Anwohner konnten in ihren Anwesen verbleiben. Da das Haus einen Gasanschluss hatte, waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke im Einsatz. Diesbezüglich bestand aber keine unmittelbare Gefahr. Zur Überprüfung der Statik des Gebäudes alarmierte man einen Fachmann des Technischen Hilfswerkes. Nachdem das Haus zur Betretung freigegeben wurde, konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandruine in den Mittagsstunden betreten. Hierbei fanden sie einen Leichnam auf. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich hierbei um den 63-jährigen Bewohner. Zu den Hintergründen des Brandausbruches dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

