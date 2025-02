Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner erwischen 52-Jährigen mit Rauschgift am Fähranleger/weitere Drogenpäckchen bei anschließender Wohnungsdurchsuchung gefunden

Bild-Infos

Download

Friedrichshafen (ots)

Bereits im Januar haben Zollbeamte bei Einreisekontrollen an der Anlegestelle Fähre einen 52-jährigen Mann aus dem Raum Waiblingen mit verschiedenen Drogen erwischt. Die Frage nach verbotenen Substanzen verneinte der Reisende zunächst, bei der anschließenden Durchsicht seines Gepäcks fanden die Zöllner aber mehrere Plastikbeutel mit verschiedenen Drogen, darunter über 100 Gramm Marihuana, kleinere Mengen Kokain und Amphetamine; zudem noch Bargeld und Drogenutensilien.

Weil der Verdacht bestand, der 52-Jährige könnte noch weiteres Rauschgift in seiner Wohnung haben, ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Durchsuchung an, bei der Rauschgiftspürhündin "Maila" weitere Tüten mit Marihuana verteilt in der Wohnung fand.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und stellten die Drogen sicher. Die Ermittlungen gegen den 52-Jährigen wegen Drogenbesitzes und mutmaßlichen Drogenhandel dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell