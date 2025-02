Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Luxusartikel aus der Schweiz/Zöllner erwischen Schmuggler mit mutmaßlicher Hehlerware

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Parfums, Champagner und Edel-Spirituosen im Wert von 7200 Euro fanden Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit am vergangenen Sonntag bei Kontrollen auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell (Kreis Lindau). Ein 39-jähriger Rumäne hatte die Ware in seinem Kleintransporter geladen und war auf dem Weg in die Heimat. Notwendige Zollpapiere hatte er nicht.

Da der Fahrer die Einfuhrabgaben in Höhe von rund 1800 Euro nicht zahlen konnte, behielten die Beamten die Ware als Sicherheit ein. Weil zudem der Verdacht bestand, die Parfums könnten Diebesgut sein, informierten die Zoll-Ermittler die Schweizer Kantonspolizei.

Am Donnerstag letzter Woche ging den Zöllnern ein weiterer Fall von Luxuskleidungs-Schmuggel ins Netz. Eine 20-jährige Russin hatte Kleidung im Wert von 14.000 Euro nicht angemeldet und musste 4400 Euro Einfuhrabgaben sowie 4000 Strafe zahlen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell