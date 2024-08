Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer leicht verletzt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Beim Abbiegen von einem Parkplatz auf die Straße "Am Rathausplatz" übersah eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Hochdorf-Assenheim am Montagmorgen einen 66-jährigen Fahrradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem der Fahrradfahrer zu Sturz kam und sich in dessen Folge leichte Verletzungen an den Armen und Beinen zuzog. Da das Fahrrad nach dem Sturz unter den Pkw geriet, wurde dieses hierdurch stark beschädigt (Schadenshöhe circa 300 Euro). Am Pkw der vermeintlichen Unfallverursacherin entstand kein Schaden.

