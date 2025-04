Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall mit Pferdekutsche in Stemwede,Klingenhagen/Dielinger Straße mit mehreren Verletzten

Minden-Lübbecke (ots)

Am 04.04.2025, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger mit seiner zweispännigen Pferdekutsche und einem 42-jährigen Beifahrer die Straße Klingenhagen in westliche Richtung. Eine 67-jährige befuhr mit ihrem Pkw Toyota ebenfalls die Straße Klingenhagen in westliche Richtung. Circa 150 Meter hinter dem Kreuzungsbereich Klingenhagen/Dielinger Straße übersah die PKW Fahrerin, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, die vor ihr fahrende Pferdekutsche und fuhr auf diese ungebremst auf. Das Pferdegespann und der Pkw wurden nach rechts in den Graben geschleudert und überschlugen sich dort. Der Fahrer der Kutsche konnte sich und die Pferde vor Ort befreien. Der Sozius erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin musste zunächst aus ihrem Pkw befreit werden und wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine 30-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Die Pferde wurden leicht verletzt und von einem Tierarzt vor Ort versorgt. An der Kutsche und dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

