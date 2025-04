Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 65 bei Offelten am Mittwochnachmittag zogen sich zwei Beteiligte schwere Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die Straße für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Demnach befuhr gegen 17:45 Uhr ein Seat-Fahrer die Mindener Straße in Richtung Bad Holzhausen. Kurz hinter der Straße "Hangesch" geriet der Lübbecker (53) in einer langen gezogenen Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein VW Golf entgegen, an dessen Steuer ein 83-Jähriger aus Preußisch Oldendorf saß. Durch die Wucht der Kollision wurde der Volkswagen auf das angrenzende Feld geschleudert. Ein hinter dem Golf fahrender VW ID.3-Fahrer (37) aus Bad Essen wich zur Verhinderung eines Zusammenstoßes mit den verunfallten Fahrzeugen nach rechts auf den Acker aus.

Beide Fahrer der kollidierten Autos zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurden sie mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld angefordert. Die total zerstörten Autos wurden abgeschleppt. Den Führerschein des Lübbeckers stellten die Beamten sicher.

