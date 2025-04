Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrer fährt gegen Auto und flüchtet

Minden (ots)

(TB) Ein bisher unbekannter E-Scooter-Fahrer prallte am vergangenen Freitag (28.03.) auf dem Königswall gegen einen BMW. Der Verursacher flüchtete.

Ein BMW-Fahrer (55) befuhr gegen 13:30 Uhr die "Alte Kirchstraße". In Höhe des "Königswall" verlangsamte der Mindener seine Fahrt und hielt ordnungsgemäß an der Haltelinie an. Hierbei prallte plötzlich ein auf dem Gehweg und auf der falschen Seite fahrender sowie mit zwei Personen besetzter E-Scooter in die Beifahrerseite des Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher.

Der Fahrer wird auf 14 bis 16 Jahre sowie einer Größe von 165 bis 170 Zentimeter geschätzt. Er hatte schwarze Haare und einen leichten Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Parker mit silbernen Reißverschlüssen sowie einem schwarzen Stirnband. Die Mitfahrerin hatte offene rückenlange blonde Haare und wird bei einer Größe von 155 bis 160 Zentimetern auf 13 bis 14 Jahre geschätzt. Sie trug eine schwarze Hose sowie einen weißen Pullover und führte einen Rucksack mit.

Da sich zum Unfallzeitpunkt viele Schülerinnen und Schüler aufhielten, erhoffen sich die Ermittler des Verkehrskommissariats hilfreiche Hinweise. Die Beamte können unter der Rufnummer (0571) 8866-0 erreicht werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell