POL-MI: Autofahrerin verursacht zwei Unfallfluchten

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten durch ein und dieselbe bisher unbekannte Autofahrerin nahmen die Beamten am Samstag in Bad Oeynhausen zu Protokoll. Geschädigter war in beiden Fällen ein 66-jähriger Mann.

Demnach nach hatte der Bad Oeynhausener in seinem dreirädrigen Rollermobil mit Pritsche gegen 17.10 Uhr den Erkenntnissen zufolge hinter einem weißen VW Kombi auf der Linksabbiegerspur der Detmolder Straße an der Ecke Lessingstraße gestanden. Dabei, so die Angaben, habe die Fahrerin des VW Kombi plötzlich zurückgesetzt und sei mit ihrem Heck mit der Front der Ape kollidiert. Stark beschleunigend machte sich die Fahrerin mit ihrem weißen Auto schließlich über die Lessingstraße, die Schützenstraße bis zum Westkorso aus dem Staub. Der ihr nachfolgende 66-Jährige konnte auf dem Westkorso wegen eines Rückstaus dem Herforder Volkswagen wieder aufschließen.

Als er links an dem VW vorbeifahren wollte, soll die Autofahrerin jedoch angefahren sein - es kam zur Kollision zwischen der dreirädrigen Piaggio und einem geparkten Auto. Dies nutzte die Autofahrerin den Angaben des Mannes zufolge, um abermals zu flüchten ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Weil der Mann bei dem zweiten Unfall Verletzungen erlitt, übernahm eine verständigte Rettungswagenbesatzung schließlich dessen Behandlung und brachte ihn ins örtliche Krankenhaus.

Die Verkehrsermittler der hiesigen Kreispolizei haben in dem Sachverhalt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten diesbezüglich um Zeugenhinweise zum Unfallhergang, zum flüchtigen weißen VW sowie dessen Fahrerin. Die Telefonnummer hierfür lautet (0571) 88660.

