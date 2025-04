Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen geparktes Auto

Rahden (ots)

(TB) Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp wurde in den Abendstunden des Montags zu einer Verkehrsunfallflucht in Rahden gerufen. In der Folge konnte der Verursacher ermittelt werden.

Der Spurenlage nach war gegen 21:25 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrradfahrer im Nordweg gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot gefahren. Hierbei schlug der Radler mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die hierdurch zerbarst. Verletzt, aber ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 32-Jähriger in den Fokus der Beamten. Dieser wurde im Krankenhaus Lübbecke angetroffen, wo seine schweren Verletzungen behandelt wurden. Da der Rahdener mutmaßlich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Auch das genutzte Pedelec konnten die Einsatzkräfte in Augenschein nehmen.

