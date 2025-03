Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrraddieb geht in Untersuchungshaft

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ein 37-jähriger Mann hat sich Donnerstagnacht erheblichen Ärger mit der Polizei eingehandelt. Weil der polizeibekannte Mann mehrerer Fahrraddiebstähle verdächtigt wird, erließ ein Richter nun Haftbefehl.

So meldete man der Polizei gegen 3.20 Uhr zunächst am Stüheweg eine verdächtige Person, die sich in den Gärten der Wohnhäuser aufhielt. Bei Eintreffen der Beamten konnte der 37-jährige Mann festgestellt werden. Daraufhin ergriff er die Flucht, konnte aber schnell von den Polizisten am Friedrichsweg gestellt werden. Er wurde in der Folge ins Mindener Polizeigewahrsam gebracht. Zwischenzeitlich mehrten sich die Beobachtungen von weiteren Zeugen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügende Mann sich offenbar auf mehreren Grundstücken gezielt nach hochwertigen Fahrrädern umgeschaut und diese entwendet hatte. So kam es zum Diebstahl eines Cube Pedelecs aus einem Gartenhaus am Friedrichsweg, eines Scott-Fahrrades aus einer Garage am Stüheweg und zum Diebstahl eines Kalkhoff-Rades in der Schwagerstraße. Die Räder wurden im Nahbereich aufgefunden und konnten den zuvor Geschädigten zugeordnet werden. Außerdem standen an der "Von-Amstenradt-Straße" zwei herrenlose Pedelecs der Marke Haibike. Sie wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Beamten gehen davon aus, dass der polizeilich bekannte 37-Jährige die genannten Räder zunächst vorbereitend entwendet und für den anschließenden Abtransport bereitgestellt hatte. So fand sich auf einem Parkplatz in der Straße "Hinterm Schloß" sein abgestellter VW-Kleintransporter.

Nach Vortrag des Sachverhaltes stellte die zuständige Staatsanwaltschaft am Freitag Antrag auf Untersuchungshaft. Daraufhin wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der den sofortigen Haftantritt anordnete.

Da das das graue und das hellgrüne Haibike bisher nicht als gestohlen gemeldet wurden und eine Zuordnung der Rahmennummern erfolglos verlief, bitten die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise von Eigentümern, die ihre Räder wiedererkennen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell