Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Minden, Petershagen (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Und dies offenbar aus gutem Grund, wie sich später herausstellte.

Zuvor hatte man der Polizei um kurz nach 21 Uhr einen auffallend unsicher fahrenden PKW auf der Todtenhauser Straße (B61) in Fahrtrichtung der Innenstadt gemeldet. Bereits mehrfach, so die Angaben, sei das Auto des Herstellers Honda in den Gegenverkehr geraten und offenbar im Bereich Eldagsen beinahe mit einem anderen Auto kollidiert. Kurz darauf konnten der Fahrer und sein Pkw von den Beamten angetroffen werden.

Als die Polizisten zu dessen Kontrolle ihren Streifenwagen verließen, versuchte sich der Mann aus dem Landkreis Schaumburg der Überprüfung zu entziehen und setzte seinen Wagen wieder in Bewegung. Dabei touchierte er einen Polizeiwagen leicht.

Anschließend beschleunigte er sein Auto deutlich und ignorierte die Anhaltesignale der ihm nachfahrenden Funkstreifenwagenbesatzungen. Im Rahmen seiner Irrfahrt kam es an der Kreuzung Kutenhauser Straße / Saaring zu einem Rotlichtverstoß des 28-Jährigen. Wenig später stoppte er und sprang aus dem Pkw.

Seiner fußläufigen Flucht konnten die Polizisten schnell ein Ende setzen. Vor Ort konnte ein mutmaßlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Schaumburgers bemerkt werden. Deshalb wurde ihm nach zwischenzeitlichem Transport zur Mindener Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ferner erfolgte die Sicherstellung des Autos, auch einen gültigen Führerschein konnte der Mann den Beamten nicht präsentieren.

Die folgenden Nachtstunden verbrachte er schließlich in einer Ausnüchterungszelle, bevor er nach Abklingen seiner Alkoholisierung am Freitagmorgen wieder entlassen werden konnte. Nun sieht der 28-Jährige einem umfangreichen Strafverfahren entgehen.

Zeugen, denen am Donnerstagabend aus Petershagen kommend auf der Bremer Straße, der Todtenhauser Straße, der Marienstraße, der Barrestraße oder der Kutenhauser Straße ein älterer Honda aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 im zuständigen Verkehrskommissariat Minden zu melden und ihre Beobachtungen bekanntzugeben.

