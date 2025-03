Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kein Fahrrad ohne Nummernschild - Aktionstag am 29. März 2025

Kreis Minden-Lübbecke, Porta Westfalica (ots)

(TB) "Kein Fahrrad ohne Nummernschild", dieses erfolgreiche Präventionskonzept wird für alle Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen überall im Mühlenkreis angeboten. So kann man sein Fahrrad auf den Polizeiwachen registrieren lassen. Für die Kennzeichnung wird neben dem verkehrssicheren Fahrrad ein Personalausweis oder Reisepass sowie ein Eigentumsnachweis (z. B. Rechnungsbeleg) benötigt. Falls vorhanden, kann auch ein ausgefüllter Fahrradpass vorgelegt werden.

Am 29. März 2025 bieten wir zudem einen Aktionstag zur Fahrradregistrierung an. Von 08:30 bis 13:00 Uhr sind unsere Spezialisten auf der Fahrradbörse bei der Firma Zweirad Reese in 32457 Porta Westfalica OT Eisbergen, Meierbreite 2, vertreten. Nutzen Sie die Möglichkeit der Registrierung.

Von 2023 auf 2024 wurden im Kreis Minden-Lübbecke 7 % mehr Fahrräder gestohlen. Unter dem Diebesgut waren nicht nur Rennräder oder Mountainbikes, sondern auch teure E-Bikes und Pedelecs, auf die es die Langfinger abgesehen haben. Leider finden nur die wenigsten davon den Weg zurück zu ihren Besitzern. Umso wichtiger ist es, entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen, die einen Diebstahl erschweren.

Neben einem stabilen Fahrradschloss wie Bügel - oder Panzerkabelschlössern ist auch der Abstellort entscheidend. Zweiräder sollten immer angeschlossen werden, damit sie nicht weggetragen werden können. Tagsüber sind belebte Plätze, die gut einsehbar sind, ein passender Abstellort. Wenn das Fahrrad abends in der Garage oder in einem Keller abgestellt wird, sollten Sie sowohl das Fahrrad als auch die Abstellorte abschließen. Ein abgeschlossenes Rad in einem offenen Schuppen hindert die Langfinger leider oftmals nicht am Diebstahl.

Ein effektiver Diebstahlschutz, insbesondere für Elektrofahrräder sind GPS-Tracker, hier werden Sie als Besitzer per SMS alarmiert, wenn Ihr Fahrrad bewegt wird. Außerdem wird Ihnen dann auch der aktuelle Standort des Rades übermittelt.

Ein Tracker sollte den Standort des Rades über das Mobiltelefon anzeigen und einen Alarm an das Mobiltelefon senden, wenn das Fahrrad bewegt wird oder einen zuvor festgelegten Bereich verlässt.

Sollte Ihr Rad einmal gestohlen worden sein und Sie den Standort ausmachen können, schalten Sie unbedingt die Polizei ein und holen Sie sich nicht auf eigene Faust Ihr Rad zurück.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell