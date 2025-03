Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in der Birne: Polizei bittet Fahrerin eines Krankenfahrstuhls um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

(SN) Kenntnis zu einem nicht alltäglichen Unfall in der Birne erhielten die Beamten am Dienstag, 18. März.

So erschien in den Abendstunden eine Autofahrerin (19) auf der Polizeiwache und berichtete, am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr in einen Verkehrsunfall mit der Fahrerin eines Krankenfahrstuhls verwickelt gewesen zu sein.

Die Frau, so die Angaben, sei von der Portastraße aus Fahrtrichtung Minden kommend auf der linken Fahrspur in die Birne eingefahren. Im weiteren Verlauf habe die etwa 75 Jahre alte Frau beabsichtigt, auf die rechte Fahrspur zu wechseln, um in Richtung Porta Westfalica auf die Portastraße abzubiegen. Dabei kam es zum leichten seitlichen Kontakt mit dem VW der 19-Jährigen. Die hatte den Kontakt trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern können.

Da die grauhaarige Seniorin mit ihrem Krankenfahrstuhl die Fahrt fortsetzte und die junge Frau aus Porta Westfalica erst später einen leichten Schaden am linken Außenspiegel ihres Volkswagens bemerkte, wird die Unfallbeteiligte nun um Kontaktaufnahme gebeten. Auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

