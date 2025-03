Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer eines grünen Mini Cooper S begeht Unfallflucht

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in Porta Westfalica-Hausberge beschädigte der Fahrer eines Mini Cooper einen geparkten Tesla. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher.

Der Fahrer eines weißen Tesla stellte seinen Wagen am Montag vergangener Woche (17.03.) gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Am Park" ab. Als er später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür fest. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise erlangt werden, dass mutmaßlich der Fahrer eines grünen Mini Cooper S den Schaden verursachte. Der Mann mit blonden Haaren wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Bekleidet war der Brillenträger mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose.

Wer Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben kann, wird gebeten, die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell