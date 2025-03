Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision im Kreuzungsbereich

Porta Westfalica (ots)

(EB) Im Kreuzungsbereich Azaleenweg/Breedekamp kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Autofahrerinnen aus Porta Westfalica. Eine Insassin erlitt leichte Verletzungen.

Den Ermittlungen zufolge befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Audi gegen 17:00 Uhr bei mutmaßlich tief stehender Sonne den Bienenkamp in Richtung Vennebecker Straße, als sie den Azaleenweg passieren wollte. Hierbei kollidierte sie mittig der Kreuzung mit einen Seat, an dessen Steuer eine 29-Jährige saß, die den Kreuzungsbereich in Richtung Blumenhain passieren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Fahrerin des Ibizas die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Portanerin erlitt in Folge der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung dem Klinikum Minden zugeführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell