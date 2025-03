Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hochwertiges Diebesgut aufgefunden

Minden (ots)

(TB) Unter dem Verdacht, mindestens mehrere hochwertige Pedelecs gestohlen zu haben, wurde am Donnerstagmorgen im Stadtteil Rechtes Weserufer ein Mindener festgenommen. Aktuell ist für ihn ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt.

Aufgrund verdächtiger Feststellungen eines Zeugen (64) wurde gegen kurz vor neun Uhr eine Streifenwagenbesatzung in die Windmühlenstraße beordert. An dem Mehrfamilienhaus wurde ein 53-Jähriger mit einem hochwertigen Rennrad angetroffen. Bei der Überprüfung des Rades konnte dies einem Diebstahl von Mitte Februar zugeordnet werden. Daher wurde der Mindener festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt.

Im Rahmen der Ermittlungen verstetigten sich Hinweise, dass in der von dem Dieb genutzten Wohnung vermutlich weiteres Diebesgut gelagert ist. Nachdem die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten, wurden die Räumlichkeiten in den Nachmittagsstunden durchsucht. Hierbei stießen die Ermittler auf mutmaßlich weiteres Diebesgut. Hierzu zählten unter anderem zwei E-Bikes, Fahrradteile, ein E-Scooter sowie Münzen als auch Einbruchswerkzeug. Die Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde für den Mindener am Freitag ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt. Die Vorführung wird noch im Laufe des Tages erfolgen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell