POL-MI: Dreister Diebstahl auf Polizeiwache

Minden (ots)

(SN) Eine gleichzeitig außerordentlich schlechte, ungewöhnlich naive und besonders dreiste Idee hatte ein 56 Jahre alter Mindener in der Nacht zu Sonntag bei einem Diebstahl auf der Mindener Polizeiwache, der für viel Kopfschütteln bei den Beamten sorgte.

Zuvor war der Mann zur Erstattung einer Anzeige auf der hiesigen Wache erschienen. Zeitgleich befand sich ein weiterer Mindener (57) wegen eines anderen Sachverhaltes ebenfalls am Empfang der Polizeiwache. Als er zur Personalienfeststellung seine Geldbörse hervorholte, nutzte dies der neben ihm stehende 56-Jährige, um das "herrenlose" auf dem Tresen liegende Portemonnaie unbemerkt an sich zu nehmen. Mutmaßlich um sein Handeln wissend, verließ der Jüngere der Beiden unter dem Deckmantel seiner deutlichen Alkoholisierung die Wache und gab vor, am nächsten Tag zur Anzeigenerstattung zurückzukehren.

Wenig später bemerkte der 57-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse. Nach Bewertung der Umstände fiel der polizeiliche Fokus schnell auf den mutmaßlichen Dieb. Der konnte schließlich samt der Beute von einer Streifenwagenbesatzung an der Stiftstraße angetroffen werden. Nun muss er sich mit einer gegen ihn gerichteten Diebstahls-Anzeige anfreunden, während der Geschädigte seine sich noch im Originalzustand befindliche Geldbörse zurückerhielt.

