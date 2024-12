Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeieinsatz aufgrund eines herrenlosen Koffers am Hauptbahnhof

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 16. Dezember 2024 bemerkte eine Streife der Bundes-polizei um 19:45 Uhr auf Bahnsteig fünf des Magdeburger Hauptbahnho-fes ein herrenloses Gepäckstück. Der schwarze Hartschalenkoffer stand vor dem Eingangsbereich der geschlossenen Bahnhofsmission. Mehrfach durchgeführte Lautsprecherdurchsagen und eine Nachsuche nach dem Eigentümer verliefen ohne Erkenntnisse. Zudem ergab eine Video-sichtung, dass zwei Personen den besagten Koffer um 19:00 Uhr vor Ort abgestellt und sich dann entfernt haben. Die Einsatzkräfte forderten zur Aufklärung des nicht zuzuordnenden Gegenstandes die Spezialkräfte der Bundespolizei an und sperrten den Bereich entsprechend ab. Nach den durchgeführten notwendigen Einsatzmaßnahmen des Entschärfungs-dienstes aus Leipzig, welcher um 21:16 Uhr eintraf, konnte Entwarnung für den herrenlosen Koffer gegeben werden. In diesem befanden sich persönliche Gegenstände, Bekleidungsstücke, ein Kabel und Lebensmit-tel. Ein Hinweis auf den Eigentümer ergab sich daraus jedoch nicht. Das Gepäckstück wurde nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen sichergestellt und dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Auf-grund des Einsatzes kam es lediglich auf dem Bahnhof zu Beeinträchti-gungen, der Zugverkehr war hiervon nicht betroffen. Dennoch weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck und stellen Sie dies nicht einfach ab. Behalten Sie es ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den geschilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle meistens weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell