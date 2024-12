Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter Mann beleidigt Verkäuferin, wehrt sich gegen polizeiliche Maßnahmen und bedroht Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 15. Dezember 2024 betraten zwei stark alkoholisierte Männer um 15:10 Uhr ein Geschäft im Hauptbahnhof Magdeburg und traten sehr laut und verbal aggressiv auf. Daraufhin forderte eine Ver-käuferin die beiden auf, den Laden zu verlassen. Ein 34-Jähriger beleidigte daraufhin die Frau, bevor sie ihrer Wege gingen. Eine durch die Mitarbeiterin informierte Streife der Bundespolizei stellte die Männer in der Haupthalle und wollte sie kontrollieren. Da die Personalienfeststellung vor Ort nicht möglich war, sollte diese in den Diensträumen der Bundespolizei erfolgen. Auch hierbei zeigte sich der 34-Jährige weiterhin äußerst gereizt und wehrte sich gegen die Mitnahme, indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte. Während die Identität seines Begleiters schnell ermittelt werden und er die Dienststelle wieder verlassen konnte, bedrohte der 34-jährige Deutsche die Bundespolizisten und erschwerte seine Personalienfeststellung. Dieses ungebührliche Gebaren bringt dem Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ein.

