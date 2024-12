Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Magdeburg (ots)

Eine 18-Jährige wurde am Sonntag, den 15. Dezember 2024 in den Mit-tagsstunden Opfer einer sexuellen Belästigung. Aufgrund einer schnellen Information an die Bundespolizei, einer sehr guten Täterbeschreibung und das schnelle Agieren einer Streife konnte der Tatverdächtige gestellt und den strafprozessualen Maßnahmen zugeführt werden: Der Geschädigten fiel der Mann zunächst kurz nach 13:00 Uhr am Bahnhof Schönebeck auf. Hier sprach der 42-Jährige sie und andere Reisende an und fragte nach Geld. Hierbei kam er der jungen Frau schon ziemlich nahe. Sie verneinte seine Frage und stieg kurz darauf in einen Regionalexpress in Richtung des Magdeburger Hauptbahnhofes ein. Der Deutsche tat es ihr gleich und berührte sie während der Fahrt unsittlich an ihrem Oberschenkel und dem Gesäß. Anschließend verließ er am Bahnhof Magdeburg-Buckau den Zug. Die Geschädigte meldete den Vorfall bei der Bundespolizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung an. Eine Streife begab sich umgehend zum Ausstiegsbahnhof und konnte auf Bahnsteig eins einen Mann feststellen, auf dem die Beschreibung passte. Die Bundespolizisten kontrollierten ihn und konfrontierten ihm mit dem Tatvorwurf der sexuellen Belästigung. Darauf gab der Mann an, neben der Geschädigten gestanden zu haben. Er wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und die entsprechende Anzeige gefertigt. Die Betroffene stand während der Tathandlung unter Schock, benötigte aber keine weiteren durch die Bundespolizisten angebotenen Hilfeleistungen. Sie setzte ihre Reise nach ihrer Geschä-digtenvernehmung fort.

