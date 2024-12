Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Faustschläge in zwei Gesichter und jede Menge Strafanzeigen

Halle (Saale) (ots)

Am Freitagmorgen, den 13. Dezember 2024 wurde die Bundespolizei in Halle (Saale) kurz nach 03:00 Uhr durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über eine Schlägerei mit einem Verletzten und der Anforderung eines Rettungswagens im Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Eine Streife begab sich daraufhin sofort in die Bahnhofslounge und traf auf einen 39-Jährigen, welcher eine stark blutende Platzwunde am Kopf aufwies sowie vier ausgeschlagene Zähne zu beklagen hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er in der Lounge Cannabis konsumieren wollte und der 25-jährige afghanische Mitarbeiter ihn daraufhin der Lokalität verwies. Der Deutsche kam der Aufforderung jedoch nicht nach, beleidigte den Mitarbeiter und ging auf jenen zu, um ihn zu schlagen. Dieser wehrte sich und schlug dem Deutschen mit der Faust ins Gesicht, wobei es zu den beschriebenen Verletzungen kam. Die Bundespolizisten stellten die Identitäten der beiden Männer sowie mehrerer Zeugen fest und leiteten gegen den Afghanen ein Strafverfahren wegen der begangenen Körperverletzung ein. Nachdem der Rettungsdienst eintraf, lehnte der Verletzte eine ärztliche Behandlung ab. Er erhält aufgrund seines Gebarens Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung. Die Bundespolizisten erteilten den Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Da er diesen nicht nachkam, verbrachten die Bundespolizisten ihn mittels einfacher Zwangsanwendung aus dem Bahnhof. Damit war der Mann nicht einverstanden, trat um 03:45 Uhr auf die Glastür einer Backfiliale ein und belästigte sowie beleidigte mehrere unbeteiligte Personen. Um weitere Straftaten zu unterbinden, entschlossen sich die Bundespolizisten den Mann mit zur Dienststelle zu nehmen. Auch sie wurden daraufhin mehrfach beleidigt und der Tatverdächtige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, indem er sich sperrte und sich entgegen der Laufrichtung stemmte. Letztendlich musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch in der Dienststelle verhielt er sich weiterhin aggressiv, schlug mehrfach gegen eine Tür und eine 25-jährige Bundespolizistin mit der Faust ins Gesicht. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Ein erneut hinzugerufener Rettungswagen nahm den Mann letztendlich mit ins Krankenhaus. Er muss mit weiteren Ermittlungsverfahren wegen erneuten Beleidigungen, Sachbeschädigung, Widerstandes gegen- und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell