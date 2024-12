Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte brechen in Baucontainer ein und stehlen Schraubmaschinen - 14.000 Euro Schaden

Baustelle Bahnhof Laucha (ots)

Am Dienstag, den 10. Dezember 2024 informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahnbaugruppe um 14:10 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen aufgebrochenen Baucontainer auf der Baustelle am Bahnhof Laucha. Eine Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich umgehend zum Tatort. In dem Container lagerten Baumaschinen und Werkzeuge. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und Nahbereich. Die Schadenssumme wird aktuell auf circa 14.000 Euro geschätzt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit vom 7. bis 10. Dezember 2024, besonders in den Nachtstunden, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen, insbesondere Transporter, im Bereich der Baustelle am Bahnhof Laucha wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sind die auf dem Foto abgebildeten Universalschraubmaschinen an einem anderen Ort aufgefallen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

