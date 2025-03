POL-MI: Vermisste Seniorin (82) weiterhin unauffindbar

Porta Westfalica (ots) - (TB) Auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in Porta Westfalica-Hausberge beschädigte der Fahrer eines Mini Cooper einen geparkten Tesla. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Der Fahrer eines weißen Tesla stellte seinen Wagen am Montag vergangener Woche (17.03.) gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Am Park" ab. Als er später zu seinem Wagen ...

mehr