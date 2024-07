Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen) Unfall im Begegnungsverkehr fordert eine leicht verletzte Mitfahrerin in einem Auto und über 30.000 Euro Schaden

Talheim, B 523, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Mitfahrerin in einem VW Golf und rund 32.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagnachmittag zwischen Tuttlingen und VS-Schwenningen auf der Bundesstraße 523 bei Talheim ereignet hat. Neben der leicht verletzten Fahrzeuginsassin wurde auch ein Fünfjähriger, welcher sich in dem anderen beteiligten Auto befand, vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau zusammen mit ihrer knapp sechsmonatigen Tochter und ihrem fünfjährigen Sohn mit einem VW Passat auf der B 523 von Tuttlingen in Richtung Schwenningen. Etwa auf Höhe Talheim geriet die Frau mit dem Passat aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, just in dem Moment, als ein 68-Jähriger zusammen mit seiner 67-jährigen Ehefrau mit einem VW Golf entgegenkam. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision, wobei die Fahrzeuge von der Fahrbahn in einen angrenzenden Straßengraben abgewiesen wurden. Bei dem Unfall zog sich die 67-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Vorsorglich nahmen die Rettungskräfte auch den Fünfjährigen aus dem Passat mit in die Klinik. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme blieb die B 523 im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt.

