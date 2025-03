Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beamer entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Gymnasium an der Straße "Grüner Weg" eingebrochen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen Mittwoch, 15.15 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Schule und entwendeten aus einem Unterrichtsraum einen festinstallierten schwarz-weißen Beamer der Marke BenQ samt Fernbedienung.

Wem verdächtige Personen oder Handlungen rund um die Schule aufgefallen sind, der wird gebeten, Kontakt zur hiesigen Polizei aufzunehmen. Die Telefonnummer hierfür lautet (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell