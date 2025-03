Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich

Stemwede (ots)

(TB) Ein Autofahrer verlor in den Abendstunden des Samstags auf der Lübbecker Straße die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht.

Gegen 21:15 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zur Lübbecker Straße in Stemwede-Destel beordert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen im Wald liegenden Volkswagen. Der Fahrer befand sich zu dem Zeitpunkt noch im Fahrzeug und wurde in der Folge von der Feuerwehr geborgen. Den Erkenntnissen nach befuhr der 58-Jährige aus dem Kreis Aurich die Lübbecker Straße in Richtung Destel. Auf gerader Strecke verlor er die Kontrolle über seinen Polo und kam nach rechts von der Straße ab. Hier überfuhr er einen Leitpfosten, touchierte einen Baum und kam letztendlich im Wald auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Leichtverletzte wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Da Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Mannes bestanden, entnahm dort ein Arzt eine Blutprobe. Das Auto musste aus dem Waldstück geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

