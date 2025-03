Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind verstirbt nach Kollision mit Linienbus

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Volmerdingsener Straße in Bad Oeynhausen hat sich am späten Freitagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 6-jähriger Junge kollidierte im Ortsteil Volmerdingsen mit einem Linienbus. Das Kind verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Bus befuhr gegen 17.00 Uhr die Volmerdingsener Straße in nördlicher Richtung. Nach ersten Erkenntnissen lief der Junge zu diesem Zeitpunkt unvermittelt von einem angrenzenden Grundstück auf die Fahrbahn. Hierbei wurde das Kind von dem Bus erfasst.

Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde vor Ort von herbeigeeilten Ärzten und Sanitätern versorgt. Auch ein Team des Rettungshubschraubers Christoph 13 war im Einsatz. Trotz aller notfallmedizinischen Bemühungen erlag der 6 Jahre alte Bad Oeynhausener noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 38-jährige Busfahrer sowie seine drei Fahrgäste blieben bei dem Unfall in Höhe des Kösterwegs unverletzt. Mehrere Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Angehörigen des Jungen und um die Unfallzeugen.

Anschließend nahmen Verkehrsunfallexperten der Polizei an der Unfallstelle die Ermittlungen auf. Sie sollen den genauen Hergang des Unfalls rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft schaltete zudem einen Sachverständigung ein.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme blieb die Volmerdingsener Straße für mehrere Stunden gesperrt.

