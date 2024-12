POL Schwaben Nord: Brand einer Lagerhalle

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (09.12.2024), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Fiat Panda in der Butzstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer ...

