POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Otto-Hahn-Straße, Sonntag, 09.03.2025, 02:06 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Unfall mit vier verletzten Personen kam es in der Nacht von Samstag und Sonntag in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die Otto-Hahn-Straße in Richtung Grimsehlstraße. Durch Ablenkung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ...

