FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht Brand im ehemaligen Autohaus

Schwalmtal (ots)

Am heutigen Donnerstagabend (12.12.2024) wurde die Feuerwehr Schwalmtal gegen 18:24 Uhr mit den Kräften des Löschzug Amern, der Drehleiter Waldniel sowie dem Leitungsdienst zu einem Brand in einem ehemaligen Autohaus an der Polmannstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einem angrenzenden Werkstattbereich des Gebäudes sichtbar.

Im Inneren der Halle stand ein Pkw in Vollbrand. Angesichts der vorgefundenen Lage wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Kräfte des Löschzugs Waldniel sowie der Gerätewagen Atemschutz des Kreises Viersen nachalarmiert.

Drei Trupps unter Atemschutz gingen mit jeweils einem C-Rohr gezielt in den Innenangriff vor, um den Brand effektiv zu bekämpfen.

Parallel dazu wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz im Außenangriff eingesetzt, um eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Bereiche zu verhindern. Die Einsatzleitung entschied sich zwei Einsatzabschnitte zu bilden.

Durch den Brand wurden fünf Wohnwagen und ein Kleintransporter, die sich ebenfalls in der Halle befanden, erheblich beschädigt.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, kleinere Glutnester abgelöscht und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Der Gerätewagen Atemschutz stellte den Austausch der Atemschutzgeräte sicher.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kreispolizeibehörde Viersen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Parallel zu diesem Einsatz wurde der Löschzug Waldniel gegen 19:36 Uhr zu einem Wasserschaden auf der Schulstraße alarmiert.

Ein Fahrzeug rückte direkt von der Einsatzstelle in Amern ab, um den Einsatz zu übernehmen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein geplatztes Ventil die Ursache des Wasserschadens war.

Da keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren, konnte der Einsatz zügig abgeschlossen werden.

Die Feuerwehr Schwalmtal war insgesamt rund zweieinhalb Stunden im #einsatzfürschwalmtal.

Schwalmtal, den 12.12.2024

