POL-MI: Drei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Rahden (ots) - (TB) Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp wurde in den Abendstunden des Montags zu einer Verkehrsunfallflucht in Rahden gerufen. In der Folge konnte der Verursacher ermittelt werden. Der Spurenlage nach war gegen 21:25 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrradfahrer im Nordweg gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot gefahren. Hierbei schlug der Radler mit dem Kopf gegen die ...

mehr