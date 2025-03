Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Am Mittwochabend (12.03.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Nordstraße. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Die Geschädigte hatte ihr Haus zuvor um 18:20 Uhr verlassen. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 19:29 Uhr zwei augenscheinlich männliche Personen, die das Haus durch die Hauseingangstür verließen. Die Männer begaben sich in Richtung der Bundesstraße 57, wo sie in einen wartenden Pkw stiegen und in unbekannte Richtung flüchteten. Eine genauere Beschreibung der Personen sowie des Fluchtfahrzeugs liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

