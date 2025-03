Polizei Düren

POL-DN: Aktion Fernreiseverkehr: die Polizei wiegt Ihre Wohnmobile und Wohnwagen

Kreis Düren (ots)

Die Osterferien stehen vor der Tür! Damit Sie sicher in den Urlaub kommen, bietet die Kreispolizeibehörde Düren auch in diesem Jahr wieder einen "Wiegetag" an. Die Aktion findet am Dienstag, 1. April 2025, auf dem Gelände der Verkehrswacht in Jülich statt.

Zwischen 15 und 18 Uhr haben Sie die Möglichkeit, auf dem Gelände der Verkehrswacht Jülich in Jülich-Koslar Wohnmobile und Wohnwagen im leeren Ladungszustand wiegen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sollten Sie Ihren Fahrzeugschein mitbringen. Hintergrund ist, dass viele Camper die zulässige Beladung ihres Fahrzeugs überschätzen. Gefüllte Wassertanks, Gasflaschen und persönliche Gepäckstücke können schnell für die maximal erlaubte Zuladung sorgen.

Bei der kostenlosen Aktion sind auch Experten des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention vor Ort und geben wichtige Tipps für eine sichere Fahrt in den wohlverdienten Urlaub. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, vor Ort einen kostenlosen Seh- und Reaktionstest mit der Verkehrswacht Jülich durchzuführen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell