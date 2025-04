Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - Radfahrer schwer verletzt ins JWK

Porta Westfalica (ots)

(DM) In Porta Westfalica-Holzhausen kam es an der Einmündung Eschweg zum "Im Twellsiek" am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto- und einem Pedelec-Fahrer, die beide aus Porta Westfalica stammen. Der Radler wurde schwer verletzt dem Johannes-Wesling-Klinikum zugeführt.

Von der Ellernstraße aus kommend befuhr der Toyota-Fahrer (62) außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit seinem Pkw die Straße "Im Twellsiek". Als er sich der Einmündung zum Eschweg näherte, fuhr aus dieser von rechts kommend der 22-Jährige mit seinem Pedelec auf die Straße "Im Twellsiek" ein. Somit kam es zur Kollision der beiden. Der Radler prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens und verletzte sich schwer. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten ins Mindener Klinikum. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl das Pedelec als auch der Toyota waren nicht mehr fahrbereit.

