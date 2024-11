Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Nach Überfällen auf Tankstellen in Bonn - Polizei sucht diesen Mann

Bonn (ots)

Nach Überfällen auf eine Tankstelle in Bonn-Rüngsdorf am 10.02.2024 (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5711533) und auf eine Tankstelle in Bonn-Kessenich am 16.02.2024 (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5716244), fahndet die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

In beiden Fällen soll der Unbekannte die Tankstellenangestellten jeweils in den Abendstunden unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gezwungen haben. Der Verdächtige, der bei der Begehung beider Taten eine medizinische Mundschutzmaske trug, wurde in den Verkaufsräumen von Überwachungskameras aufgezeichnet. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/151685 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell