Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Münsterplatz in der Bonner Innenstadt auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei unbekannten Tatverdächtigen.

Am 05.09.2024 sollen die Männer in dem Kaufhaus eine Uhr im Wert von ca. 600,- Euro aus einer verschlossenen Vitrine entwendet haben. Einer der Tatverdächtigen trug bei der Tatausführung ein weißes Oberteil, der andere Tatverdächtige ein schwarzes Oberteil und eine Jeanshose. Die Unbekannten wurden während der Tatbegehung in den Verkaufsräumen von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW sind unter https://polizei.nrw/fahndung/151662 Bilder der Tatverdächtigen abrufbar. Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

