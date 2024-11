Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Pflanzen aus Baumschule entwendet - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei Diebstählen in Meckenheim auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Der bislang unbekannte Mann soll sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand in der Zeit vom 17.06.2024 auf den 18.06.2024 und in der Zeit zwischen dem 29.06.2024 und dem 30.06.2024 durch Verbiegen und Übersteigen eines Maschendrahtzauns unbefugten Zutritt zu dem Gelände einer Baumschule auf der Rheinbacher Landstraße verschafft haben. Dort entwendete er in beiden Fällen mehrere Pflanzen. Während beider Taten wurde der Tatverdächtige durch Überwachungskameras auf dem Firmengelände videografiert.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/151628 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk16.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

