POL-BN: Bonn-Südstadt: Radfahrer geschnitten - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei fahndet nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Münsterplatz in der Bonner Innenstadt auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Am 05.09.2024 sollen die Männer in dem Kaufhaus eine Uhr im Wert von ca. 600,- Euro aus einer verschlossenen ...

