POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Kessenich - Unbekannte entwendeten Bargeld und hochwertige Uhren - Mögliche Tatverdächtige beobachtet

Am 19.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 09:30 und 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Obergeschosswohnung auf der August-Bier-Straße in Bonn-Kessenich ein.

Die Unbekannten gelangten zunächst in das Treppenhaus des Objektes - im Obergeschoss verschafften sie sich dann durch das gewaltsame Öffnen einer Wohnungstüre Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten.

Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher neben Bargeld auch mehrere hochwertige Uhren - mit ihrer Beute verließen sie den Ort des Geschehens unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehende Bearbeitung des Falles übernommen. Die Ermittler prüfen hierbei auch, inwieweit eine Beobachtung aus dem Bereich des Treppenhauses auf die Spur der Täter führen könnte: In dem Zeitraum zwischen 11:00 und 12:00 Uhr hielten sich demnach zwei männliche Personen in dem Treppenhaus des Hauses auf - hierbei klingelten sie jeweils an der von dem Einbruch betroffenen Wohnungstüre. Zu den Beobachteten liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Beide 40-50 Jahre alt osteuropäisches Erscheinungsbild u.a. mit schwarzen Jacken bekleidet

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

