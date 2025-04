Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Körperliche Auseinandersetzung in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 24. April 2025, gegen 3 Uhr, wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in einer Wohnung in Gelsenkirchen Hassel eine 50-jährige, mit einem Messer verletzte Person, aufgefunden. Lebensgefahr bestand nicht. Die verletzte Person wurde dem Krankenhaus zugeführt, die andere in der Wohnung befindliche 47-jährige Person wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Durchführung weiterer Ermittlungen entlassen. Der genaue Ablauf des Sachverhalts ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die unter Führung der Staatsanwaltschaft Essen andauern.

