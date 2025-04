Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann in Buer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen, die nach einer gefährlichen Körperverletzung Hinweise zu drei flüchtigen Tatverdächtigen machen können.

Am Freitag, 25. April 2025, gegen 3.45 Uhr, wurde ein Streifenwagen zu einer Kneipe auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer gerufen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verließ ein 52 Jahre alte Gelsenkirchener die dortige Kneipe, als ihn unvermittelt drei bisher unbekannte Männer ansprachen. Unmittelbar danach schlugen und traten die Männer auf den 52-Jährigen ein, woraufhin dieser schwer verletzt zu Boden ging. Die drei Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den Gelsenkirchener in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Die drei Männer können beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige ist zwischen 17 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Oberbekleidung und eine schwarze Kappe. Der zweite Mann ist zwischen 17 und 20 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war von schlanker Statur, hatte einen schmalen Oberlippenbart und trug zum Tatzeitpunkt einen beigen Trainingsanzug. Der dritte Täter ist zwischen 17 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kappe.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell