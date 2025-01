LPI-SLF: Unter dem Einfluss von Alkohol gefahren

Saalfeld (ots) - Am 22.01.2025 gegen 08:00 Uhr wurde in einem Drogeriemarkt in der Straße Markt in Saalfeld eine Diebstahlshandlung begangen. Eine 36-jährige Frau entwendete unter anderem Körperpflegeprodukte im Gesamtwert von über 120 Euro. Sie konnte von einer Mitarbeiterin der Drogerie aufgehalten werden, woraufhin die Polizei verständigt wurde, die den Vorfall aufnahm. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

