LPI-SLF: Ermittlungen nach Boden- und Gewässerverunreinigung

Wöhlsdorf (ots) - Am Dienstag, den 21.01.2025, wurde in der Ortslage Wöhlsdorf ein LKW durch die Polizei kontrolliert. Der LKW war ein Holztransporter und stellte sich als überladen heraus. Anstatt der erlaubten 40 Tonnen hatte er über 50 Tonnen Holz geladen, was einer Überladung von mehr als 25% entspricht. Der Fahrer musste vor Ort einige Holzstämme abladen. Außerdem erwartet ihm nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

