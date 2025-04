Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weiterer Einsatz der Soko "Jugend" - Gemeinsamer Behördenschwerpunkt

Gelsenkirchen (ots)

Bereits seit etwa einem Jahr arbeiten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen des PP Gelsenkirchen gemeinsam in der Soko "Jugend", um die Kinder- und Jugendkriminalität in der Stadt zu bekämpfen und zu verhindern.

Am Freitag, 25. April 2025, fand in der Zeit von 14 bis 22 Uhr ein weiterer Schwerpunkteinsatz der Soko "Jugend" statt. Erneut waren zahlreiche Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes und des Jugendamtes der Stadt im Einsatz. Dabei hält die Soko Jugend an mehreren bewährten Ansätzen fest. Zum einen wurden Kontrollmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt und zum anderen wurde vor allem die präventive Zusammenarbeit mit Gelsenkirchener Jugendzentren gestärkt.

Die Einsatzkräfte führten insgesamt etwa 250 Kontrollen durch. Zudem konnte ein Haftbefehl vollstreckt und sieben Gefährderansprachen durchgeführt werden. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes zur Schultestraße gerufen. Dort hielt sich eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher auf, die durch ihr Verhalten für Ärger sorgte. Die Polizei kontrollierte die Gruppe und somit die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Es konnte Bargeld in Höhe von insgesamt 1700EUR sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Beamten stellten alles sicher und fertigten entsprechende Schriftlagen.

Bereits nach dem letzten Schwerpunkteinsatz Anfang März berichtete die Polizei Gelsenkirchen über die neuen präventiven Ansätze der Soko Jugend (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/soko-jugend-arbeitet-akribisch-weiter-auch-mit-neuen-ansaetzen).

Kolleginnen und Kollegen der Fachdienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz der Kriminalpolizei Gelsenkirchen suchten bereits am Donnerstag, 24. April 2025, sowie am Freitagmorgen gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamts der Stadt Gelsenkirchen sowie mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienstes Jugendfreizeiteinrichtungen auf. In persönlichen Gesprächen sollten Hemmschwellen abgebaut und Ängste genommen werden.

So wurde am Donnerstag ein Jugendtreff in der Kanzlerstraße in der Feldmark und gestern eine Jugendfreizeiteinrichtung in der Frankampstraße in Erle aufgesucht. In beiden Einrichtungen nahmen sich die Beamten viel Zeit für Gespräche, teilweise spielerischem Kennenlernen und zahlreichen Kontaktaufnahmegesprächen mit Kindern und Jugendlichen. Der Aufbau und Ausbau eines Netzwerkes zwischen den Einrichtungsleitungen, dem Jugendamt der Stadt Gelsenkirchen, dem Bezirksdienst und der Fachdienststelle der Kriminalpolizei sind hierbei von besonderer Bedeutung.

Vor allem für den Einsatzleiter, Kriminaloberrat Gerrit Böckmann, war dieser Schwerpunkteinsatz ein besonderer. Denn der Leiter der Soko Jugend wird Anfang Mai 2025 das Polizeipräsidium Gelsenkirchen verlassen und sich beruflich beim PP Recklinghausen weiterentwickeln. "Die Soko Jugend hat innerhalb der Behörde feste Strukturen etabliert und wird in diesen auch nach meinem dienstlichen Wechsel akribisch weiterarbeiten. Ich bin stolz, die Soko Jugend mit initiiert und erfolgreich aufgebaut zu haben", betonte der Kriminaloberrat.

Die Polizei Gelsenkirchen wird auch zukünftig weitere Schwerpunktkontrollen und weitere Einsätze im Rahmen der Soko "Jugend" durchführen. Der neue Leiter der Sonderkommission wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell